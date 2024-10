Budget 2025 : "C’est à contrecœur que nous augmentons les impôts", assure Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République du Gers et membre de la commission des finances, répond aux questions de Brigitte Boucher sur l'examen du texte de loi budgétaire. Il défend la nécessité d'augmenter les impôts.

Depuis mercredi 16 octobre, le budget 2025 est au cœur des débats en commission des finances à l'Assemblée Nationale. L'annonce d'une augmentation des impôts attise les critiques de la part de l'opposition, mais pour Jean-René Cazeneuve, c'est une mesure prise "à contrecœur". Le député Ensemble pour la République (EPR) appelle à ce que "le maximum des efforts" soit d'abord fait sur les dépenses de la France et que l'augmentation d'impôts "soit à la fois la plus petite possible et la plus limité dans le temps possible".

Contre la taxation sur les grandes entreprises

"Il n'y a pas de miracle ! Si vous imposez les entreprises aujourd'hui et bien vous aurez un impact demain : elles vont moins investir, moins rémunérer leurs salariés, moins embauchés. C'est très mathématique", assume Jean-René Cazeneuve. Toutefois, le membre de la commission des finances a rappelé qu'il "voterait" le budget initial proposé par le gouvernement Barnier, car c'est un "équilibre entre maîtriser les dépenses, maîtriser notre dette et augmenter les impôts de manière ponctuelle".

