Présidentielle américaine : le parcours de Kamala Harris jusqu'à l'investiture

Kamala Harris va accepter l'investiture du parti démocrate pour la présidentielle américaine, jeudi 22 août. Elle a dévoilé quelques mesures de son programme.

En un mois, elle a pris les rênes du parti démocrate pour devenir candidate officielle à la présidentielle. Kamala Harris est née d'une mère indienne scientifique et d'un père professeur d'économie d'origine jamaïcaine, elle devient procureure de San Francisco puis de Californie en 2003 et sénatrice en 2017. Joe Biden la choisit en 2020 pour être sa vice-présidente. L'élue peine à imposer sa marque, hérite de dossiers complexes comme celui de l'immigration, mais revient sur le devant de la scène pour défendre le droit à l'avortement.

Convaincre les Américains le 5 novembre

De son programme, on ne connaît que quelques mesures économiques en faveur de la classe moyenne. "Kamala Harris fait partie du centre gauche. (…) Bien sûr qu'elle soutiendra l'Otan, l'Ukraine et Israël, mais elle va aussi insister pour le cessez-le-feu à Gaza", explique le journaliste Daniel Morain. Le soir du 22 août, elle fera son discours d'investiture devant plus de 20 000 personnes et devra convaincre les Américains qu'elle est le meilleur choix à faire pour l'élection du 5 novembre.