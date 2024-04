Mort du petit Émile : un important dispositif de recherche mis en place afin de déterminer les causes de son décès

Brigade cynophile, anthropologues, enquêteurs judiciaires et techniciens de l'identification criminelle... Un important dispositif de recherche a été mis en place par les enquêteurs, lundi 1er avril, afin de déterminer les causes de la mort du petit Émile.

Dans la zone où les ossements du petit Émile ont été trouvés, les enquêteurs sont à pied d'œuvre, au fond d'une vallée dans un terrain accidenté particulièrement difficile d'accès. Pour qu'aucun indice ne leur échappe, une équipe de dronistes survole les lieux. L'objectif est de reconstituer une version numérique de la scène telle qu'elle a existé. Une brigade cynophile, des anthropologues, des enquêteurs judiciaires et des techniciens de l'identification criminelle ont été placés sous la direction d'un coordinateur, lundi 1er avril.

Déterminer les causes et les circonstances de la mort



Le crâne de l'enfant est déjà en cours d'analyse au laboratoire scientifique de la gendarmerie, en région parisienne. Il sera modélisé à la recherche du moindre indice sur les causes de la mort. Les anthropologues analysent la végétation et le sol où ont été retrouvés les ossements de l'enfant. Ils devront notamment déterminer si son corps a été déplacé. Toute la semaine, une centaine de gendarmes devraient rester sur place pour les recherches. L'objectif de la nouvelle enquête est de trouver les causes et les circonstances de la mort du petit Émile.