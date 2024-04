"Tout le village aimerait connaître le fin mot de l'histoire pour apaiser les esprits" : après la découverte d'ossements du petit Émile, les habitants du Haut-Vernet "sous le choc"

Une centaine de gendarmes sont mobilisés depuis dimanche matin près du hameau du Haut-Vernet après qu'une promeneuse a découvert une partie des ossements du petit Émile. Ce petit garçon de deux ans et demi avait disparu en juillet dernier alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents. Des experts de la gendarmerie sont désormais dépêchés sur place pour passer la zone au peigne fin, à la recherche de traces et d'indices qui pourraient permettre de comprendre les circonstances de sa mort.

Sur la centaine de gendarmes mobilisés, une trentaine se concentre sur le ratissage de la zone de découverte d’ossements du petit Émile, avec l’aide de chiens spécialisés. Parmi les enquêteurs présents, on compte des experts de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie, arrivés de Pontoise, en région parisienne. Ils sont spécialisés en anthropologie, en médecine légale ou encore en fixation de scène de crime.

Des recherches "aussi longtemps que nécessaire"

La zone de recherche se situe à un peu plus d’un kilomètre du Haut-Vernet, un secteur que Rolland, habitant du hameau connaît bien car il y possède des champs. Cet habitant décrit un terrain accidenté. "C'est une espèce de steppe un petit peu vallonnée avec des pierres et des petits vallons qui descendent à 2 ou 3 mètres de profondeur, avec une ancienne coupe qui a laissé des branches, des bouts de bois qui sont assez difficiles d'accès", décrit Rolland.

"Pour un petit, à mon avis, ce n'est pas possible. Pour une équipe de gendarmes, ce n'est pas infranchissable, mais pour un petit, c'est infranchissable..." Rolland, un habitant à franceinfo

Seule l’enquête permettra de dire si le petit garçon a pu se rendre dans ce secteur, tout seul, si c’est ici qu’il est décédé ou si ses ossements ont pu être déplacés après. Les gendarmes n’écartent aucune piste.

Dans le village du Vernet, les habitants attendent en tout cas ces réponses, car la découverte d’une partie des ossements du petit Émile et la confirmation de sa mort a beaucoup ému. "Je me suis mise à pleurer parce que j'étais sous le choc de l'annonce de sa mort", témoigne notamment Hélène, une autre habitante, émue parce que "ça reste un petit garçon, parce que ses photos ont été vues partout, donc c'est un choc". Et de confier : "Je crois qu'ici, dans le village, tout le monde aimerait connaître le fin mot de l'histoire, au-delà de la curiosité, pour apaiser les esprits."

Hélène qui a des enfants attend aussi des réponses pour savoir sa famille en sécurité. "Ne serait-ce que pour être plus sereine lorsque mes enfants vont jouer dehors. Si c'est un accident je serai plus tranquille de les laisser courir dans la nature que si on sait que c'est un enlèvement par exemple", confie-t-elle. Le hameau du Haut-Vernet va rester coupé du monde cette semaine et les recherches vont se poursuivre aussi longtemps que nécessaire précise la gendarmerie.