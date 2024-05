Mort de Paul Auster : l'écrivain qui aimait la France

A.-M. Revol, A. Le Quéré, R. Kezal, M. Collet, C. Kenck, S. Lerch, P. Ngankam

Paul Auster a succombé d'un cancer du poumon. Il était connu pour être l'auteur de la "Trilogie new-yorkaise" dans les années 1980. Ses écrits étaient traduits dans 40 langues dont le français, qu'il maîtrisait.

Paul Auster est mort à 77 ans dans sa ville, New York (États-Unis), dont il avait fait le théâtre de nombre de ses textes. Il racontait les hasards de la vie et plongeait son lecteur dans un imaginaire à nul autre pareil. Paul Auster a vécu trois ans à Paris, traduit nos plus grands poètes et pris le temps d’échanger avec ses jeunes lecteurs. "C’est une partie de ma vie fondamentale", disait-il à propos de la France.

Une référence

Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent d’un homme timide et discret. "La popularité de Paul Auster tient au fait qu’en le lisant, vous sentez immédiatement que vous avez affaire à quelqu’un qui vous est proche", explique le journaliste François Busnel. Paul Auster a publié une trentaine de romans traduits en 40 langues. Il est une référence pour ses pairs, comme Marc Lévy, installé à Brooklyn (New York). Son dernier roman, crépusculaire et prémonitoire, est sorti en France il y a deux mois, comme un dernier cadeau.