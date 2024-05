Mort de Paul Auster : un auteur "à la fois lumineux et très sombre, dont la vie est marquée par la tragédie", selon Christophe Ono-dit-Biot

Paul Auster est un écrivain "à la fois lumineux et très sombre, dont la vie est aussi marquée, hélas, par la tragédie", a réagi mercredi 1er mai, sur franceinfo, le journaliste et écrivain Christophe Ono-dit-Biot, après la disparition de l'écrivain américain prolifique Paul Auster à l'âge de 77 ans.

Christophe Ono-dit-Biot, qui a "souvent" rencontré le romancier américain, raconte avoir été marqué par son "élégance", son "style". "C'est quelqu'un, quand vous aviez la chance de l'interviewer qui certes, vous parlait de littérature, mais qui vous envoûtait vraiment par sa conversation", se souvient celui qui lui avait consacré une émission sur France Culture dans "Le temps des écrivains" en 2018.

Un rapport au temps "absolument fascinant"

"C'est un écrivain des vertiges", qui vivait "dans le labyrinthe de sa ville new-yorkaise", mais qui "savait se propulser dans la tête des autres". À l'image de 4 3 2 1, son roman paru en 2017 dans lequel Paul Auster raconte les quatre vies possibles d'un certain Archie Ferguson, né comme lui en 1947, dont le grand-père est un Juif d'origine russe arrivé à New York au début du siècle. Pour Christophe Ono-dit-Biot, "il y a, chez Paul Auster, ce rapport au temps qui est absolument fascinant". L'occasion pour l'écrivain et journaliste de rappeler cette phrase que lui avait soufflée Paul Auster : "Quand on est seul, on n'est pas tout seul, on est habité par les autres, les voix des autres, les souvenirs".