Mort d'un enseignant à Dunkerque : son épouse mise en examen

Après la mort d'un enseignant à Dunkerque (Nord) due à plusieurs coups de couteaux, son épouse a été mise en examen à l'issue de sa garde à vue.

Le soir du vendredi 22 septembre, l’enseignante et auteure de livres pour enfants Justine Jotham passera sa première nuit en prison. Elle est accusée d’avoir assassiné son mari Patrice Charlemagne, lui aussi professeur à l’université. "La qualification d’assassinat est retenue par le parquet, c’est-à-dire un meurtre avec préméditation. Elle s’est expliquée et a reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari", explique Charlotte Huet, procureure de la République de Dunkerque (Nord).





Des tensions au sein du couple

Pourquoi s’en est-elle prise si violemment à son époux ? Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 septembre, Justine Jotham appelle la police. Elle affirme que des cambrioleurs ont pénétré sa maison et qu’elle s’est enfuie avec son bébé. Les policiers découvrent le corps de son mari et différents objets éparpillés. Mais des éléments matériels et des incohérences dans ses déclarations vont écarter la piste du cambriolage. Pour les enquêteurs, il s’agit d’une mise en scène. Parmi les hypothèses : des tensions au sein du couple, et la perspective d’une séparation qui aurait pu éloigner la jeune maman de sa fille unique de 20 mois, sa principale préoccupation, selon son avocate. De nouvelles auditions sont prévues dans l’entourage du couple.