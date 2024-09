Martinique : la mobilisation contre la vie chère bascule dans la violence

En Martinique, six policiers ont été blessés par des tirs de plomb à Fort-de-France, alors que habitants se mobilisent contre la vie chère.

En Martinique, six policiers ont été blessés par des tirs de plomb à Fort-de-France, alors que habitants se mobilisent contre la vie chère.

Les rues de Fort-de France prises d'assaut par les manifestants. Des images presque quotidiennes depuis le début du mois en Martinique, où un mouvement de contestation contre le coût trop élevé des denrées alimentaires prend de l'ampleur. Un père de famille et conducteur d'engin, qui a rejoint le mouvement, raconte un quotidien difficile : "Ce n'est pas seulement sur l'alimentation, c'est général. Les enfants sont avec moi parce qu'ils sont concernés. On ne peut pas trouver d'activités, pas de choses à faire, car on n'a pas les moyens".

Des magasins vandalisés

La mobilisation a été lancée par une association dite "pour la protection des peuples", qui demande l'alignement des prix martiniquais sur ceux de l'Hexagone. En Martinique, un pack de six bouteilles d'eau d'un litre et demi est vendu 11,10 euros, quand les mêmes enseignes affichent un prix de 3,66 euros en métropole. Depuis plusieurs jours, des échauffourées avec les forces de l'ordre se multiplient. Plusieurs magasins ont été vandalisés, mais aucun lien entre ces événements et le mouvement contre la vie chère n'a pour le moment été officialisé.