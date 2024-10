Maladie de Charcot : l'émouvant plaidoyer d'un sénateur

Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, a ému ses collègues en défendant son texte devant le Sénat. En fauteuil roulant et sous respirateur, l'élu a tenu à prendre la parole sur cette maladie.

Sous respirateur, affaibli par la maladie, c'est avec difficulté que Gilbert Bouchet s'est exprimé dans l'hémicycle. "Encore mille fois merci de participer à ce vote." Un vote très personnel sur une meilleure prise en charge de la maladie de Charcot, dont le sénateur est lui-même atteint. "Je mène un combat contre cette maladie dont on parle de plus en plus. Mais, il faut absolument qu'on ait plus de moyen", a-t-il déclaré.

1 000 cas par an

Chaque année en France, plus de 1 000 personnes sont atteintes par cette maladie incurable. En s'attaquant au système nerveux, elle peut paralyser l'ensemble de l'organisme. Un phénomène que Loïc Résibois a vécu en moins de deux ans. Sur son lit médicalisé, il expliquait son mal-être quotidien. Il est décédé quelques jours après.

