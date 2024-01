Guerre entre le Hamas et Israël : que prévoit le plan dévoilé par le ministre israélien de la Défense pour l'après-guerre ?

Alors que les bombes pleuvent toujours sur la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense a dévoilé sa stratégie pour l'après-guerre.

En trois pages, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, trace la vision israélienne du jour d’après la guerre à Gaza. Le grand principe est qu’Israël s’engage à ne pas administrer le territoire palestinien. Pour autant, au chapitre de la sécurité d’Israël, il est dit que le pays se réserve le droit d’intervenir à tout moment à l’intérieur de Gaza. Le document ne précise pas si l’armée va garder des troupes à Gaza ou intervenir depuis Israël.

Le déplacement des populations de Gaza n’est pas envisagé

Au chapitre du futur gouvernement, ce n’est plus le Hamas, mais des organisations civiles qui géreraient Gaza, sans que l'Autorité palestinienne ne soit mentionnée. Enfin, la reconstruction de Gaza sera confiée à la Communauté internationale avec un contrôle israélien sur toutes les marchandises. "Ce plan ne parle pas d'un éventuel État palestinien et n’envisage pas non plus le déplacement des populations de Gaza comme le veulent les ministres d’extrême droite du gouvernement. Enfin, ce scénario ne pourrait commencer, selon Israël, qu’après la libération de ses otages retenus à Gaza", conclut la journaliste Agnès Vahramian.