Changement climatique : la pêche de coquillages menacée en Galice

En Galice (Espagne), la pêche du coquillage, très importante pour l’économie de la région, est menacée par le réchauffement climatique. Une première à cette période de l’année.

L’Espagne est l’un des pays européens les plus touchés par le réchauffement climatique. Les conséquences sont visibles dans toutes les régions. En Galice (Espagne), les pêcheuses de coquillages s’activent sur les plages. Des femmes qui ratissent le sable comme le faisaient déjà leurs ancêtres, avec une méthode "traditionnelle". Mais cette année, la pêche n’est pas bonne : "Cela fait 42 ans que je ramasse les coquillages, et je n’ai jamais vu une année aussi mauvaise", indique Juana Maria Martinez, une pêcheuse.

Une salinité anormalement basse

Une hécatombe qui s’explique. Après des mois de sécheresse et de fortes chaleurs, il a plu, mais les températures sont restées élevées. L’eau de mer est encore chaude et la salinité est anormalement basse. "Nous subissons les effets du changement climatique. Les scientifiques expliquent que le réchauffement de l’air et de l’eau entraîne la pollution. Tout cela nuit aux coquillages car ils sont plus fragiles", explique Sandra Amezaga, une pêcheuse.