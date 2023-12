Réchauffement climatique : les stations de ski s’adaptent

Qui dit réchauffement climatique dit manque de neige. À Autran-Méaudre, dans l’Isère, la saison 2023 sera décisive pour savoir si la station peut rester ouverte.

À Autran-Méaudre (Isère), les responsables du domaine alpin profitent des quelques moments de froid pour produire de la neige. Pour l’instant, il est impossible de skier, à 1 000 mètres d’altitude, le paysage est encore bien vert et la neige manque à l’appel. Une famille, venue de Nice (Alpes-Maritimes) pour les vacances ne pensait pas rencontrer des conditions aussi printanières : "On a prévu des vêtements bien chauds, et il ne fait pas si froid que ça", confie la mère.



La fin du ski ?

Faute de neige, la station propose une descente en tyrolienne, 1 300 mètres à dévaler en une minute trente, accroché à un câble. À 15 minutes de là, un domaine de ski de fond, un peu plus en altitude, est préservé du réchauffement. Malgré tout, à l’hiver 2022, la saison s’est terminée avec un déficit de 500 000 euros. Par conséquent, le maire a décidé de diminuer de moitié le personnel et de fermer un certain nombre de remontées mécaniques pour la saison 2023.