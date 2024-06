Assemblée nationale : le nouveau coup d'éclat des députés insoumis Durée de la vidéo : 1 min Assemblée nationale : le nouveau coup d'éclat des députés insoumis Toujours autour de la situation à Gaza, les députés insoumis se sont habillés en vert, blanc, rouge et noir et sont installés de façon à former un drapeau palestinien dans l'hémicycle. (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

Toujours autour de la situation à Gaza, les députés insoumis se sont habillés en vert, blanc, rouge et noir et sont installés de façon à former un drapeau palestinien dans l'hémicycle.

Pour la séance des Questions au gouvernement du mardi 4 juin, les parlementaires La France insoumise-Nupes avaient prévu de marquer les esprits. En vert, en blanc, en rouge et en noir, ils sont vêtus aux couleurs du drapeau palestinien. Aymeric Caron est le premier à prendre la parole et interpelle le gouvernement sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Rachel Kéké brandit un drapeau palestinien

Quelques instants plus tard, la députée insoumise Rachel Kéké brandit un drapeau palestinien. La présidente de l'Assemblée suspend la séance et Rachel Kéké hérite d'un rappel à l'ordre. "Ce n'est pas le lieu de cette expression-là. On n'est pas dans un match de foot, on n'est pas dans un meeting, on n'est pas dans un théâtre", a expliqué Yaël Braun-Pivet.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux