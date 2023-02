Santé : un pôle d'excellence pour la recherche contre le cancer

L'État vient de promettre d'investir 100 millions d'euros dans un nouveau pôle d'excellence de lutte contre le cancer. L'objectif est notamment de donner un nouvel élan à la recherche française.

C'est encore un vaste chantier, mais c'est à Villejuif (Val-de-Marne), que s'ouvriront les portes du pôle d'excellence français de lutte contre le cancer. Sur les 100 000 m2 de ce "biocluster" se retrouveront chercheurs, médecins, ingénieurs, investisseurs ou encore laboratoires pharmaceutiques et start-ups.

Concurrencer les pays de recherche contre le cancer

"Quand on regarde notre capacité à déposer des brevets, c'est-à-dire faire en sorte que les fruits de cette recherche puissent éventuellement être exploités, on voit qu'on est un petit peu moins bon. La création de compagnies est également encore un peu moins bonne. Et quand on regarde [leur] capacité à se développer et atteindre une visibilité mondiale, c'est extrêmement difficile", explique le Pr. Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy. L'un des objectifs est d'aider les start-ups et les sociétés de biotechnologie.