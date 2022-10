Russie : plusieurs réservistes ni entraînés, ni équipés, ont déjà perdu la vie en Ukraine

France 3

Sous le ciel gris de Sibérie, le chagrin d’une famille et de tout un village. Il s’appelait Nikita Perlin, il est mort à quelques jours de son 32e anniversaire, sur le front quelques part en Ukraine. Il n’avait jamais combattu auparavant. Son histoire, c’est celle de centaines de réservistes russes mobilisés en urgence fin septembre, sur ordre du président Poutine. "Il a été mobilisé le 29 septembre. Cinq jours plus tard, il était en Ukraine. Il est mort peu de temps après. Nous sommes très en colère, il n’y a aucune préparation pour ces hommes. Ils ont été envoyés en Ukraine comme de la chair à canon", déclare Anastasia Kemer, une amie de la famille Perlin.

Cafouillages de commandement

La colère, dans cette plaine lointaine de Sibérie, plongée bien malgré elle dans la guerre. Quatre autres jeunes réservistes du même district sont morts en même temps que Nikita Perlin. Ses proches critiquent ouvertement les conditions de sa mobilisation et les cafouillages de commandement dans l’annonce de son décès. "Quelques jours après son arrivée en Ukraine, on a reçu son avis de décès. Puis un officier est venu nous dire que c’était une erreur, et qu’ils ne savaient pas où il était. Une semaine après, l’armée a appelé sa femme pour lui dire qu’en fait, c’était bien lui qui était mort", raconte Maria Martynova, amie de la famille Perlin. Selon le Kremlin, depuis fin septembre, 200 000 réservistes ont renforcé les rangs de l’armée russe, pour faire face à la contre-offensive ukrainienne dans l’est et le sud du pays.