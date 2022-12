Noël et fêtes de fin d’année : la magie du Noël napolitain accompagné des zampognari

C’est une tradition ancestrale qui a lieu à Naples (Italie). Les zampognari, des bergers musiciens, vont de maison en maison et interprètent des airs populaires avec leurs cornemuses.

À quelques jours de Noël, la zampogna s’élève dans les rues de Naples (Italie). Il s’agit de la cornemuse des bergers traditionnels italiens. Depuis des siècles, les zampognari se déplacent toujours à deux pour jouer aux pieds des balcons des Napolitains. "Ici dans le quartier, les gens nous connaissent et nous ouvrent leurs portes, ils nous attendent chaque année", confie Giuseppe Mauro, musicien. Comme à l’époque de la transhumance, les zampognari s’invitent dans toutes les cours, souvent à la demande des habitants.



Des figures placées dans la crèche

Un spectacle bien pratique, surtout pour ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Leur répertoire se compose de chansons typiques de la tradition napolitaine. Après la sérénade, on leur offre des boissons ou un peu d’argent. Le costume est aussi un témoignage du passé. À Naples, les zampognari ont aussi leur place dans les magasins. Ce sont les personnages les plus appréciés. Leurs figurines sont particulièrement demandées pour être placées dans la crèche où ils bercent le nouveau-né avec leur musique.