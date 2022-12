Guerre en Ukraine : l’enfer sans fin des habitants de Marioupol

Dix mois après le début du conflit en Ukraine, une ville reste le symbole de la destruction. Il s’agit de Marioupol où sont restés un peu plus de 100 000 habitants parfois sans ressources.

Marioupol est désormais un immense chantier à ciel ouvert. Partout, des camions s’affairent à déblayer les décombres de la ville martyre. Les Russes aiment montrer les immeubles qu’ils ont construits en un temps record. Mais derrière les façades, il y a une autre réalité comme un quartier d’habitation en ruine. C’est à cet endroit que Svetlana vient s’asseoir tous les jours aux pieds des immeubles détruits où elle a passé sa vie. "Je viens ici, je n'ai rien d’autre à faire, sinon je deviens folle", déclare-t-elle.



Ni gaz, ni électricité, ni eau courante

Svetlana attend les voisins qui passent comme Valéry. Ensemble, ils ont traversé l’enfer. Valéry a passé six mois dans une cave. "On prenait l’eau des radiateurs. On la faisait bouillir pour la boire, vous imaginez ? Il n’y avait pas d’eau du tout !", s’exclame-t-il. Un jour, un char russe a tiré sur l’immeuble qui s’est embrasé. Sa mère de 82 ans était au 4e étage et n’a pas survécu. Valéry est retourné vivre dans ce qu’il reste de sa petite maison avec sa femme. À l’intérieur, il fait 6 °C. Il n’y a aucun moyen de se chauffer, ni gaz, ni électricité, ni eau courante.