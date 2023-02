Crise climatique : comment les entreprises s’y adaptent

Comment s’adapter face aux changements climatiques ? De nombreuses entreprises ont commencé leur transition énergétique comme par exemple en relocalisant leur production ou en réduisant leur consommation énergétique.

Transformer les entreprises pour qu’elles s’adaptent à la crise climatique, un grand défi qu’ont décidé de relever ensemble une centaine de sociétés dont une PME bourguignonne d’une cinquantaine de salariés. Sa chaîne de fabrication consomme énormément d’énergie. Sa jeune dirigeante a fait des investissements pour réduire les consommations de l’entreprise comme l’installation d’un nouveau système pour récupérer la chaleur. "Toutes ces actions ont permis de réduire à peu près de 20% la consommation de la machine en gaz", affirme-t-elle.



Mettre en place des formations

La jeune dirigeante a travaillé avec une centaine d’autres entreprises qui ont fait des propositions pour accélérer la transition écologique de l’économie. Les entreprises veulent notamment mettre en place des formations pour les dirigeants et les salariés et développer le fret ferroviaire et fluvial. En Charente, Baptiste cultive localement de la moutarde depuis trois ans, une culture plus écologique.