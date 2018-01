UE : la pêche électrique sera-t-elle généralisée ?

Après 5 jours en mer, ils reviennent au port au petit matin avec une pêche abondante : 400 tonnes de carrelet, 1 200 kilos de sole, aussitôt triés, pesés, puis acheminés dans toute l'Europe. Une aubaine pour ces marins néerlandais. Leur technique ? La pêche à impulsion électrique. Sur ces chaluts, des filets équipés d'électrodes envoient des impulsions vers le sol, et font remonter les poissons vers la surface.

"C'est catastrophique, il n'y a plus rien"

À 400 kilomètres de là, sur le port de Dunkerque (Nord), les entrepôts sont vides. Concurrence déloyale, dénoncent les pécheurs français. "La pêche électrique est là depuis cinq ans, et ça fait cinq ans qu'on constate qu'il n'y a plus de soles, qu'on en pêche de moins en moins. Et là, vous pouvez le voir derrière moi, c'est catastrophique, il n'y a plus rien", dénonce l'un d'entre eux. Notre technique est plus écologique, et consomme moins de carburant et de CO2, rétorquent les pécheurs des Pays-Bas. Premier débat sur ce dossier ce lundi 15 janvier au Parlement européen et début du vote mardi matin.

