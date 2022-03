Guerre en Ukraine : que veut Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine "frappe très fort, de plus en plus fort, et ce au mépris de la vie des Ukrainiens, et en particulier des civils ukrainiens qui sont sous le feu. Ce déchaînement de violence va se poursuivre jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints", explique le journaliste François Beaudonnet, présent sur le plateau du 19/20.

Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen

D'un autre côté, "Vladimir Poutine fait semblant de vouloir négocier. Des pourparlers ont commencé hier, mais comme à chaque fois, il exige des choses impossibles comme la 'dénazification' du gouvernement ukrainien", poursuit François Beaudonnet. Malgré les sanctions occidentales et l'aide apportée à l'Ukraine, l'invasion russe se poursuit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen dans la mi-journée du lundi 1 mars.