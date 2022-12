États-Unis : Macron et Biden affichent leur entente lors d’un dîner de gala

Article rédigé par G. Daret - France 3 France Télévisions 12/13

Lors d’un dîner de gala qui a eu lieu jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron et Joe Biden ont affiché leur amitié et leurs ententes sur l'Ukraine et le climat. Mais des engagements concrets de la part des États-Unis, pour faire de l'Europe un vrai partenaire, restent à prouver.

Emmanuel Macron et Joe Biden se sont réunis autour du dîner de gala, jeudi 1er décembre. Malgré leurs visages souriants, les deux chefs d’État doivent encore s’entendre sur l’engagement des États-Unis pour faire de l'Europe un vrai partenaire. "Joe Biden a cité ‘deux pays qui peuvent toujours compter l’un sur l’autre comme allié’. Juste après Emmanuel Macron a rappelé, en anglais, que les deux pays s’étaient construits à partir des mêmes valeurs", détaille le journaliste Guillaume Daret, en duplex depuis Washington (États-Unis), vendredi 2 décembre.

Une visite symbolique "Aujourd’hui, le président français va prendre la direction de la Nouvelle-Orléans en Louisiane pour la dernière journée de sa visite aux États-Unis", poursuit le journaliste. La visite est symbolique car la Louisiane a été française jusqu’en 1803. Emmanuel Macron devrait d’ailleurs annoncer la levée d’un fond pour la langue française.