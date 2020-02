Atlantique : la grande traversée d'une maquette de bateau

Un petit canot de 1,5 m de long a traversé l'Atlantique pour venir s'échouer sur une plage de l'île de Ré (Charente-Maritime) en novembre dernier. Antoine Sirjean l'a découvert lors d'une balade en bord de mer et rapporté chez lui. Mais en nettoyant le bateau, il trouve au fond une trappe scellée contenant une surprise. "Il y avait un sachet avec des clés USB présentant des enfants dans leurs propres maisons aux États-Unis, des bracelets d'amitié et une petite carte qui demandait des nouvelles de la personne qui a justement trouvé ce bateau et l'emplacement", explique-t-il.

Des élèves de l'île de Ré vont répondre aux petits Américains

Ces enfants d'une école de Rhode Island (États-Unis), près de New York, décrivent leur mode de vie dans l'attente d'une réponse. Leur petit bateau a fait deux ans de voyage, reconstitué grâce à sa balise, qui n'a cessé d'émettre qu'après les Açores (Portugal). Charmés par cette découverte, des élèves d'une école de l'île de Ré ont décidé de répondre aux petits Américains. Mais cette fois, l'envoi vers New York se fera par internet, plus sûr qu'un petit navire à l'eau ou une bouteille à la mer.

