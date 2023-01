Antilles : le non-lieu concernant le chlordécone scandalise les victimes

Il n’y a pas de procès en vue dans l'affaire du chlordécone, le pesticide accusé d'avoir provoqué de nombreux cancers. Un non-lieu qui ne passe pas auprès des plaignants qui vont faire appel de cette décision.

Les Antillais redoutaient cette décision. Malgré deux décennies de pollution massive au chlordécone sur les champs de banane, il n’y aura pas de procès. Les juges estiment qu’il est impossible d’établir la preuve pénale d’une pollution volontaire, 30 à 50 ans après l’utilisation du produit toxique. Une décision incompréhensible pour les Martiniquais. "Nos parents, nos grands-parents en ont souffert et certains sont décédés à cause de cela, et c’est vrai que ça suscite beaucoup de colère", déclare une Martiniquaise.



Le nombre de cancers atteint un record mondial

Le chlordécone a été utilisé de 1972 à 1993 pour lutter contre les charançons. Mais il a pollué l’eau et les sols pour des siècles, provoquant de nombreuses maladies. En Martinique et en Guadeloupe, le nombre de cancers de la prostate atteint un record mondial. La négligence de l’état a bien été reconnue par un juge administratif, ouvrant la voie à des indemnisations. Mais cela est insuffisant pour les plaignants et Me Christophe Lèguevaques, avocat de victimes qui veulent des explications.