VIDEO. Les dons aux associations ont fortement baissé en 2018

Le Téléthon 2018 a été un indicateur. Pour la première fois, la somme récoltée est en baisse de 10%. Dans cet institut de Myologie, la conséquence est immédiate : le ralentissement des recherches pour soigner les enfants malades. "Ce serait un ralentissement des actions dans une urgence qui est une urgence vitale puisque l'on traite des maladies incurables avant traitement", explique Jean-Pierre Gaspard, directeur général AFM-Téléthon. Le constat est le même à l'Institut Curie : -56% de dons en 2018. "Demain si cette baisse devait continuer ce sont des programmes de recherche qui seraient amenés à ne plus pouvoir être financés", explique Yohann Philippe, directeur adjoint siège à l'Institut Curie.

Le prélèvement à la source inquiète

Les donateurs restent plus nombreux chez les Petits frères des pauvres, mais les sommes données sont moins élevées et l'association est inquiète pour fin 2019. "Avec le prélèvement à la source, on va être prélevés sur douze mois. Donc la petite soupape que les gens avaient en novembre et décembre de pouvoir faire des dons parce qu'ils ne donnaient pas aux impôts, cette soupape-là ils ne l'auront plus", précise Véronique Desnoyers, responsable relations donateurs chez les Petits frères des pauvres. Les associations demandent à l'État une défiscalisation plus avantageuse afin d'éviter cette baisse.

Le JT

Les autres sujets du JT