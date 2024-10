R. Ascensio, E. Prigent, C. Theophilos, M. Nadal, A. Lopez

Yvelines : les habitants et les élus face à la crainte de ne pas être indemnisés

Quelques jours après les inondations qui ont notamment touché la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, habitants et élus se questionnent face aux indemnisations qui leur seront proposées. Un processus qui prend du temps, et qui n’est pas forcément synonyme de réparation.

Des voitures empilées les unes sur les autres, emportées par le courant, suite aux inondations de la région Rhône-Alpes. Celle de Tiago-Filipe Antas ne roulera plus. Assuré au tiers, il ne devrait toucher aucun dédommagement. En Île-de-France, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) a elle aussi été inondée. Les habitants ont subi deux crues en deux semaines, et doivent maintenant constater les dégâts. Une retraitée a, par exemple, eu jusqu’à 70 centimètres d’eau chez elle et a trente jours pour déclarer le sinistre. Elle redoute de ne pas être complètement remboursée par son assureur.

Un processus d’indemnisation qui se fait parfois attendre

Des habitants inquiets pour leurs biens, et des communes pas toujours assurées. Mais ici, ce n’est pas la première inondation, alors le maire ne regrette pas d’avoir contracté une assurance pour l’école municipale. "On a peut-être 30, 40, 50.000 euros de travaux à faire, à reprendre. (…) Ce ne sont pas les services municipaux qui peuvent faire ça", explique Dominique Bavoil, édile de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Des remboursements qui peuvent parfois prendre du temps. Dans les Yvelines, habitants et élus attendent la reconnaissance de ces inondations comme catastrophe naturelle pour accélérer le processus.

