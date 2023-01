Innovation : ces robots qui luttent contre les fuites d’eau en ville

Article rédigé par J. Lonchampt, J. Ricco, L. De La Mornais, A. Jolly, F. Badaire, T. Donzel, E. Challat, K. Sullivan Den Bergh, F. Daireaux, E. Revidon - France 2 France Télévisions 20 Heures

Chaque année, 20 % de l’eau française s’échappe des tuyaux. Il est parfois long et compliqué de retrouver les points de fuite, mais la technologie aide de plus en plus à trouver les petits trous dans les grandes canalisations.

Pour éviter les fuites sur les réseaux d’eau potable, certains font le pari de la technologie. Des capteurs acoustiques, capables de repérer la moindre faille, il en existe 3 000 sous Paris. "Avant la mise en place de ce système, on pouvait mettre 20 à 30 jours pour trouver une fuite, (...) maintenant, on met d'un à deux jours”, explique Anthony Ta, ingénieur distribution et performance du réseau d'eau de Paris.

Un milliard de m3 d’eau perdus chaque année Dans les égouts et les canalisations, l’homme a trouvé son meilleur allié dans la robotique. Dernière innovation en date, un robot français, totalement autonome, capable de détecter le moindre signe de corrosion. Il s'agit là d’un enjeu de taille. Chaque année, 20 % de notre eau s’échappe des tuyaux, c’est un milliard de m3, 300 000 piscines olympiques. Les robots pourraient accélérer la lutte contre le gaspillage. En attendant l’arrivée des robots, certaines villes préfèrent entièrement changer la tuyauterie avec des matériaux plus résistants.