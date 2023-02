Guerre en Ukraine : la nouvelle vie des réfugiés en France

À quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 20 Heures vous emmène, dimanche 19 février, à la rencontre de deux réfugiés ukrainiens, parmi les 100 000 en France.

L'uniforme d'Oleh Buriachok ne passe pas inaperçu dans les rues de Rougemontiers (Eure). Il arrive d’Ukraine pour rendre visite à sa femme, réfugiée en Normandie depuis 10 mois, lors de sa semaine de permission. C’est la première fois qu’il quitte son pays depuis le début de la guerre. “C’est bizarre de ne pas entendre des sirènes, des alarmes et des bruits de tirs. Je voulais tellement voir ma famille, je suis tellement heureux d’être avec eux, que je ne pense pas à ça”, confie le soldat.

“Je peux tout faire”

“C’est le meilleur moment de l'année, je peux enfin voir mon mari”, lance Olesia Telizhenko. Leurs enfants se sont bien adaptés à l’école et s’améliorent en français. Une source de fierté pour les parents. À quelques kilomètres de là, à La Bouille (Seine-Maritime), Oksana Bolotova, elle aussi réfugiée, apprend un nouveau métier. Dans les cuisines du restaurant où elle travaille, il est l’heure de préparer les desserts. “C’est une nouveauté parce que ce n'est pas mon métier du tout, mais cela ne me dérange pas, je peux tout faire”, témoigne-t-elle. Dans son pays, elle était fonctionnaire. En France, elle apprend l’art culinaire, malgré la barrière de la langue. Elle a rencontré son compagnon dans l'Hexagone et ils vivent tous deux aujourd’hui chez les parents de ce dernier.