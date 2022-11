Floride : l’ouragan Nicole a fait de nombreux dégâts

Vendredi 11 novembre, l’ouragan Nicole s’est abattu sur la côte est de la Floride, laissant derrière lui des dégâts importants.

Les images sont impressionnantes et témoignent de la violence de l’ouragan Nicole. Des pans entiers de terres se sont écroulés dans l’eau. Les habitants avaient auparavant vu sur l’océan, désormais, il s’invite chez eux. Certaines piscines et maisons tiennent en équilibre et devraient céder dans peu de temps sous le poids de l’eau. Daytona Beach a été victime de l’ouragan Nicole alors que dernier était de catégorie 1. Des vents de 140 km/h se sont abattus sur les habitants.



Le réchauffement climatique en cause

Il est très rare d’avoir des ouragans de ce type au mois de novembre. Le réchauffement climatique est la principale cause de l’intensification de la fréquence et de la puissance des catastrophes météorologiques. "Cette zone n’avait jamais été inondé, mais il y a eu un enchaînement, un trio infernal de l’ouragan Ian, puis une grande marée, puis l’ouragan Nicole", témoigne une habitante. Le nombre important d’ouragans commence à encourager quelques personnes à déménager de Floride.