Coupe du monde 2022 : quel bilan pour le Qatar après la compétition ?

L’organisation de cette Coupe du monde au Qatar a fait couler beaucoup d’encre. Les critiques et les polémiques n’ont pas ébranlé la péninsule qui misait sur son soft power pour faire du pays un acteur de la scène internationale, sans aucune naïveté.

Le Qatar avait un mois pour redorer son image en accueillant l’un des plus grands événements du monde dans le désert. Le Qatar ne serait-il pas le second vainqueur de ce Mondial ? Avec des stades faciles d'accès, une ambiance bonne enfant sans débordement, cette édition est l’une des plus réussies du point de vue de l’organisation. “Tout ce que l’on nous a dit sur les Qataris, c’est faux. Je suis allée chez des Qataris, on a été invités, on a dîné chez eux, c’est extraordinaire”, confie une femme.

Des scandales en cascade

Mais au-delà du football, le Qatar a profité de la compétition pour travailler sa diplomatie, comme lorsque l’on voit sur une photo l’émir tout sourire avec le prince Ben Salman d’Arabie Saoudite, ancien ennemi. “Nous avons assisté à une Coupe du monde normale et c'est là peut-être que le Qatar a réussi son pari. Rien ne dit en revanche, que la polémique ne va pas reprendre après”, soutient Frédéric Charillon, auteur de “Guerre d’influence, les Etats à la conquête des esprits”. Des stades climatisés, aberration écologique, à l’interdiction de porter un brassard One Love ou encore l’indignation concernant les travailleurs morts sur les chantiers, la compétition a été sujette aux polémiques. Peut-être que le Qatar ne sort pas si grandi de cette épreuve.