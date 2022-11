Vols : un gérant de supermarché affiche les photos des larrons

Après avoir subi de nombreux vols, un gérant de supermarché a pris une mesure radicale : afficher les photos des voleurs présumés sur la devanture de son magasin. Une décision illégale qui divise sa clientèle.

Sur la vitrine de son supermarché, Éric a affiché les photos d’une dizaine de personnes qu’il dit avoir surpris en train de voler. "Ces personnes sont venues plusieurs fois, au moins trois fois, et nous ont volé des vins très chers. On a décidé d’afficher à partir du moment où on est certains d’avoir des vidéos qui prouvent que ces personnes ont volé", explique-t-il, vidéos à l’appui. Sur les images, un voleur présumé prend trois bouteilles de vins qu’il range dans le sac de son complice. Avec des vitrines cadenassées et une trentaine de caméras installées, Éric a investi dans la sécurité de son magasin, après plusieurs plaintes restées lettres mortes.

Une mesure illégale

Son initiative d’afficher les photos des voleurs divise les clients. "Je pense que c’est bien d’identifier les voleurs, mais pas forcément de les afficher", estime l’un d’eux. "S’ils n’ont pas d’éthique, il n’y a pas de raison que le magasin en ait envers eux, donc je pense que c’est une bonne chose si ça peut avoir un effet dissuasif", avance un autre. L’atteinte au droit à l’image et à la présomption d’innocence interdit néanmoins cet affichage, mais le gérant se justifie, expliquant avoir porté plainte et "qu’il ne se passe jamais rien". Il affirme que les voleurs ne sont jamais revenus depuis qu’il a affiché les photos.