Guerre en Ukraine : près d’un an après le début du conflit, les réfugiés s’adaptent à leurs nouvelles vies en France

Le 13 Heures du jeudi 16 février revient sur ces familles qui ont fui la guerre pour venir s'installer en France. C’est le cas d'Oksanna et ses deux petites filles de 10 et 12 ans qui se sont installées dans une commune du Rhône où elles ont retrouvé goût à la vie.

Dans un village au sud de Lyon (Rhône), il n’y a pas de sirènes, pas de bombes. Loin de la guerre, depuis près d’un an, le village accueille des réfugiés ukrainiens. Markiian Zvir, 17 ans, vit dans une famille d’accueil pour le meilleur et pour le rire. Le 3 mars 2022, une semaine après le début de la guerre, Markiian Zvir était arrivé en France en bus et avait été accueilli par des bénévoles. Il est venu de Lviv (Ukraine), seul, sans ses parents. Aujourd’hui, il considère la mère de sa famille d’accueil comme sa deuxième maman. Mais au fond, il a très envie de retourner chez lui.



Plus de 100 000 réfugiés ukrainiens en France

Le village s’est vite habitué à ces nouveaux habitants. "On les a très bien accueillis", affirme un habitant. Parfois, ils sont même embauchés dans des entreprises de la région. Oksanna, ancienne professeure de musique, a ainsi été embauchée dans une entreprise qui produit des quenelles. Grâce à son salaire, 1500 euros par mois, elle va pouvoir quitter sa famille d’accueil pour emménager avec ses deux filles. Plus de 100 000 réfugiés ukrainiens vivent en France aujourd’hui.