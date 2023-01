Dérèglement climatique : les îles du golfe du Morbihan menacées par la montée des eaux

Sur l’île d’Arz, la bataille contre le dérèglement climatique est presque déjà perdue, selon le maire. À terme, ce petit paradis pourrait disparaître. Explications.

À quelques mètres du littoral, les bateaux du club de voile Les Glénans - Île d’Arz (Morbihan) attendent la prochaine sortie en mer. Depuis quelques temps, Camille de Balorre, redoute chaque nouvelle grande marée. "Quand on a les vents qui viennent du côté Est et quand il y a beaucoup de vent avec des grands coefficients, on a des vagues qui peuvent passer par-dessus la route", explique-t-elle. La terrasse a dû être surélevée de 70 cm, afin de créer une zone-refuge lors des fortes crues.

Une économie menacée

L'activité économique de la base nautique, centrale sur l'ile, est menacée par la montée du niveau de la mer. "Par rapport aux projections de montée des eaux maritimes, on a un peu de souci à se faire", dit Camille de Balorre. Le camping municipal et une dizaine de maisons vont aussi devoir reculer face aux assauts de la mer. D'ici 2100, le niveau de la mer devrait s'élever d'un mètre, selon les experts du GIEC. Michel Dudon, élu à l’urbanisme sur l'île d’Arz, constate déjà chaque jour les conséquences de la montée des eaux sur les paysages de son île. "La côte est complètent grignotée, les arbres tombent", déplore-t-il.