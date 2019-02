Automobile : l'État veut doper les achats de voitures électriques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le président Emmanuel Macron a annoncé une série de mesure afin d'accélérer la croissance des achats de voitures électriques en France. Et ce alors que la dynamique est déjà favorable. "On peut dire que l'année démarre sur les chapeaux de roues en matière de ventes. 93% d'augmentation en un an", explique en plateau la journaliste Jihane Benzina. Une progression fulgurante, mais sur un marché qui était presque anecdotique.

Un million de voitures en 2022

"Il faut dire qu'on part de loin. 200 000 immatriculations l'année dernière, soit 0,5% du parc automobile total qui compte quelque 40 millions de véhicules. L'objectif du gouvernement c'est d'attendre un million de véhicules d'ici 2022", indique-t-elle. Il faut fait dire que les obstacles sont nombreux pour acheter une voiture électrique, à commencer par le prix : 25 000 euros pour le premier prix chez le leader du secteur. En outre se pose le problème des bornes de rechargement insuffisantes.

