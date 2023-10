Attaque du Hamas contre Israël : la ville d'Ashkelon en état de siège

Durée de la vidéo : 2 min

La ville la plus touchée par cette offensive est Ashkelon. L'armée israélienne ne contrôle toujours pas ce territoire, où des combats au sol se tiennent.

Les ambulances défilent à l'hôpital d'Ashkelon (Israël). C'est à cet endroit que les proches des patients vivent leurs premières peines, entre chagrin pour les personnes décédées et quête pour les disparus. "On n'a plus de nouvelles de ma sœur", témoigne un jeune homme devant l'établissement hospitalier. Autour de l'hôpital, la tension est palpable.

Israël en état de guerre

Dans les rues d'Ashkelon et aux alentours, beaucoup de véhicules militaires circulent. Israël est en état de guerre. Tous les magasins des environs ont baissé le rideau. Il reste quelques supermarchés ouverts pour permettre aux habitants de s'approvisionner. "J'ai acheté de quoi tenir. On est tendus. Je suis stressée car les terroristes sont encore là", commente une passante. Des voitures de réservistes sont garées tout le long de la route. Ils sont mobilisés depuis hier et rejoignent leurs bases dans tout le pays.