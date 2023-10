Attaque du Hamas contre Israël : la population en état de choc

Durée de la vidéo : 2 min

M. Burgot, @RevelateursFTV, C. Legros, Y. Blombou

Au lendemain de l'attaque du Hamas contre Israël, l'État hébreu, par la voix de son Premier ministre, a assuré que "cette guerre serait longue et difficile". Les citoyens du pays sont en état de choc.

Les médias israéliens ont relayé des dizaines de photos d'hommes et femmes portés disparus. Une mère en détresse témoigne sur une télévision du pays après que des images de son fils, terrorisé et aux prises du Hamas, ont circulé. Un jeune Franco-Israélien, qui prenait part à une rave party, ferait lui aussi partie des otages. "On sait qu'il y a près de 2 000 personnes prises en otage, dont ce jeune homme né à Bordeaux", indique Meyer Habib, député de la circonscription des Français de l'étranger.

Des civils israéliens pris pour cible

Certaines personnes, à l'image de ce père de famille, ont pu retrouver leur enfant sain et sauf. Des civils israéliens ont été pris pour cible. Des corps inertes sont éparpillés un peu partout sur une route principale. "J'ai consulté Internet, j'ai vu que les terroristes étaient infiltrés. Je suis sorti et j'ai vu de nombreux corps de civils et terroristes", rapporte un témoin. À Sdérot, de nombreuses victimes sont également à déplorer.