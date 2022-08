Alerte aux baïnes : 18 personnes emportées par les courants ont été secourues à Biarritz

L’alerte aux baïnes, déclenchée samedi 20 août, était sérieuse. Plusieurs baigneurs de la grande plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ont donc failli le payer de leur vie, arrachés in extremis à l’océan par les secours.

L’hélicoptère de la gendarmerie s’approche. La mer est agitée. Un plongeur saute de l’appareil, équipe l’un des baigneurs en détresse, au large de la plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Il est hélitreuillé quelques secondes plus tard, pour regagner la côte. Devant des dizaines de touristes, l’opération, samedi 20 août, est réussie. Elle est renouvelée une seconde fois quelques minutes plus tard.

Des rescapés secourus dans des conditions "très dangereuses"





Un jeune homme de 20 ans fait partie des personnes emportées. "Je me suis tourné vers la plage, j’ai vu que j’étais vraiment très loin, et que je ne pourrais probablement pas revenir parce qu’il y avait des courants très forts", raconte Paul Prétéché. Au total, 18 personnes se sont retrouvées piégées par les courants. Certaines ont été emportées à plus de 800 mètres de la plage, elles ont toutes été secourues, dans des conditions "très dangereuses", selon les sauveteurs.