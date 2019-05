Élections européennes : quel rôle pour les écologistes au Parlement ?

Les écologistes ont fait une percée remarquée dans plusieurs pays européens dimanche 26 mai lors des élections des députés européens. "Les écologistes décrochent 69 sièges, c'est 17 de plus que lors des dernières élections européennes en 2014", explique le journaliste Valéry Lerouge, en duplex depuis Bruxelles (Belgique). Mais avec un peu moins de 70 sièges sur les 751 députés du Parlement européen, quel sera vraiment le poids des écologistes ?

Les écologistes, nouvelle force incontournable pour nouer des alliances

"Avec l'éparpillement des voix et l'affaiblissement des partis traditionnels, les écologistes deviennent incontournables pour nouer des alliances et trouver des compromis avec les autres partis", précise Valéry Lerouge. Les écologistes vont pouvoir peser sur les décisions et cela commence maintenant, avec la désignation des futurs dirigeants des institutions européennes. En France, la liste Europe Ecologie Les Verts, menée par Yannick Jadot, a récolté 13,5% des suffrages et se classe en troisième position.

