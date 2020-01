VIDEO. Un match contre Macron en 2022 ? Bruno Retailleau ne dit pas non

Serait-ce une manière de se placer pour la prochaine présidentielle ? Invité de "L'instant politique", sur franceinfo, jeudi 30 janvier, Bruno Retailleau a affirmé qu'il y avait "un autre chemin" entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et un potentiel nouveau duel en 2022 entre les finalistes de 2017.

Le sénateur LR, proche de François Fillon, a souri à l'évocation d'un éventuel "match" entre lui et le président de la République. Cela le tenterait-il ? "Ce n'est pas un problème de tentation, mais un problème politique, au sens noble du terme", a-t-il répondu. Et d'ajouter : "Vous savez que 72% des Français refusent le choix qu'on voudrait leur proposer entre M. Macron et Mme Le Pen", en référence à un sondage Ifop pour Le Figaro publié en novembre.

"La droite est à la croisée des chemins"

L'alternative passerait-elle donc par lui ? Bruno Retailleau a précisé sa pensée, sans jamais se prononcer sur une candidature de sa part mais en se dressant comme principal opposant de droite au chef de l'Etat. "Je pense que la droite est à la croisée des chemins : ou on s'oppose ou on compose. Je pense qu'il faut s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron parce qu'il mène la France dans le mur. Et je pense que si certains de mes amis veulent composer, alors on se décomposera."

Depuis plusieurs mois, le chef de file des sénateurs LR laisse planer le doute sur ses plans pour la prochaine présidentielle. En septembre dernier, il expliquait déjà sur BFMTV : "si je constate qu'aucun des candidats qui pourraient venir de la droite et qui pourraient se présenter ne porte ces conditions, alors j'aurai à me poser cette question." Selon les informations de franceinfo, une réunion entre les quatre présidentiables de la droite (Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et François Baroin) doit être organisée par Gérard Larcher avant cet été pour évoquer l'élection de 2022.