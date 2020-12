VIDEO. Mort de Valéry Giscard d'Estaing : retour sur une longue carrière politique

Un mandat de sept ans et de nombreuses choses à en retenir. Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans, a occupé l'Elysée entre 1974 et 1981 et a marqué l'histoire politique française.

Après une enfance entre l'Auvergne et Paris, il se forme à Polytechnique puis l'ENA. Il fait rapidement ses premières armes en politique et impose son style face aux caméras. Le 19 mai 1974, il accède à la présidence de la République, à l'âge de 48 ans. Il est alors le plus jeune locataire chef de l'Etat de la Ve République.

Valéry Giscard d'Estaing va mener un septennat de réformes sociétales : abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans, instauration du divorce par consentement mutuel, arrivée de la condition féminine au gouvernement et surtout légalisation de l'avortement en 1975.

Un inoubliable "au revoir" en 1981

Communicant hors pair pour l'époque, VGE marque les esprits avec des séquences télévisées et des formules passées à la postérité : "Je voudrais regarder la France au fond des yeux", "Vous n'avez pas le monopole du cœur" ou son inoubliable "Au revoir" prononcé depuis l'Elysée à l'heure de laisser la place à François Mitterrand.

Après sa défaite à la présidentielle de 1981, il ne briguera plus l'Elysée. L'ex-président redevient conseiller général puis député. Il siégera également au Conseil constitutionnel et terminera sa carrière politique à la tête de la convention chargée d'élaborer un projet de constitution de l'Union européenne.