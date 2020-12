DIRECT. Mort de Valéry Giscard d'Estaing des suites du Covid-19 : suivez les réactions et les hommages

Ce qu'il faut savoir

Il était entré à l'Elysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 ans à 18 ans l'âge de la majorité. L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, surnommé VGE, est mort à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19 mercredi 2 décembre. Ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité, a prévenu son entourage. La classe politique salue dans son ensemble un homme politique de convictions qui a marqué l'Histoire de la Ve République. Suivez les réactions et les hommages dans notre direct.

Une dernière apparition aux obsèques de Jacques Chirac. Hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, l'une de ses dernières apparitions publiques remontait au 30 septembre 2019, lors des obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui fut à la fois son Premier ministre et son successeur indirect à la tête de l'Etat. "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19", a indiqué sa famille dans un communiqué, en précisant que ses obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale".

Une minute de silence à l'Assemblée et au Sénat. L'Assemblée et le Sénat, qui siégeaient au moment de la nouvelle, ont observé une minute de silence. Deux de ses successeurs à l'Elysée lui ont notamment rendu hommage : Nicolas Sarkozy a salué "un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre", tandis que François Hollande a regretté que la France perde "un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde", en voyant dans VGE un président "résolument européen" mais qui n'a "pas toujours été compris".

Le tombeur du Gaullisme. Figure de la vie politique française, incarnation du centre droit et tombeur du gaullisme, Valéry Giscard d'Estaing avait été élu à l'Elysée en mai 1974 à l'âge de 48 ans, alors le plus jeune président depuis Louis Napoléon-Bonaparte. Le troisième président de la Ve République modernisa dans les années 70 la vie politique avant de voir son mandat fracassé par la crise économique.

Un Européen convaincu. A partir de la deuxième moitié des années 1990, l'ancien président français, européen convaincu, poursuit un ultime but : devenir président de l'Europe. En 2001, il prend la tête de la Convention pour l'Europe, chargée de rédiger une constitution européenne, qui sera rejetée par référendum (55% de non).

Un livre publié en novembre 2020. En novembre 2020, son dernier roman, Loin du bruit du monde, était paru aux éditions XO. Il expliquait alors au Figaro "souhaiter que le contexte sanitaire revienne bientôt à la normale pour que nous puissions nous relever de cette période pénible et aller enfin de l’avant. La France en a grand besoin."