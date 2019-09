VIDEO. "Est-ce que je serai candidat à la présidentielle ? J’y pense", annonce le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand

Xavier Bertrand affiche ses ambitions. "Est-ce que je serai candidat à la présidentielle ? J’y pense", a lancé le président de la région des Hauts-de-France, jeudi 19 septembre, sur le plateau de l'émission "Vous avez la parole", sur France 2. L'ancien ministre de droite a aussi annoncé qu'il allait se représenter à la tête de sa région en 2021.

"Y penser ne suffit pas, a complété Xavier Bertrand. Le problème d'une élection présidentielle, ce n'est pas vouloir être candidat, c'est de savoir si on peut être un bon président. Et pour ça, il faut être préparé et avoir une équipe." L'ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac a aussi annoncé être favorable à un septennat unique, non reconductible, pour le président de la République. Enfin, si Xavier Bertrand n'est pas réélu à la présidence de la région Hauts-de-France en 2021, il déclare qu'il n'aura "aucun crédit pour être candidat à l'élection présidentielle".