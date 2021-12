VIDEO. Emmanuel Macron "n'a pas réformé et il ne réformera plus", lance Valérie Pécresse

Emmanuel Macron "n'a pas réformé et il ne réformera plus", lance Valérie Pécresse

Valérie Pécresse était l'invitée du 20 heures de France 2, jeudi 16 décembre. La candidate des Républicains à l'élection présidentielle s'est attaquée au bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, lui reprochant notamment de ne pas avoir fait la réforme des retraites. "Il n'a pas réformé et il ne réformera plus", a-t-elle déclaré sur le plateau du 20 heures. "Les Français lui ont donné sa chance, il ne l'a pas saisi", a-t-elle poursuivi, évoquant cette réforme qu'il "n'a pas faite et ne fera donc pas d'ici la fin de son quinquennat. Donner cinq ans de plus à Emmanuel Macron, c'est cinq ans de trop, cinq ans sans rien changer".

La candidate a notamment réagi à la déclaration du président de la République, lequel a fustigé, lors de son interview diffusée la veille sur TF1, l'ambition de Valérie Pécresse de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Face à "un mur de dette", la présidente de la région Ile-de-France, a assuré que pour pouvoir "baisser les charges sur les salaires, il faut bien trouver l'argent. On ne le trouvera que si on dépense mieux et si on supprime une bonne partie de cette couche de bureaucratie que l'on a mis partout."

"On gaspille l'argent", a-t-elle martelé, dénonçant "700 agences et 383 comités Théodule de l'Etat..." Elle propose ainsi de "ne pas remplacer un départ sur trois à la retraite", et de créer "50 000 postes de fonctionnaires de plus" dans "trois missions" : "protéger, éduquer, soigner.