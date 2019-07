"Une Sénégalaise très bien née" en "tenue de cirque" : un tweet raciste de Nadine Morano contre Sibeth Ndiaye indigne des élus et ministres LREM

Deux ministres et de nombreux députés LREM se sont indignés, vendredi 19 juillet, d'un message raciste publié par Nadine Morano sur Twitter, dans lequel l'eurodéputée LR s'en est prise à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Vendredi matin, Nadine Morano a publié un tweet dans lequel elle critiquait les "inepties débitées souvent en tenue de cirque" de Sibeth Ndiaye, qualifiée de "Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité française il y a trois ans… visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française". Elle concluait que la porte-parole du gouvernement était "indigne de cette fonction gouvernementale en France".

Ce message était une réaction à une déclaration de la porte-parole du gouvernement sur CNews, mardi. Interrogée sur l'affaire Rugy, elle expliquait avoir "conscience que nos concitoyens ne mangent pas du homard tous les jours. Bien souvent c’est plutôt des kebabs."

"Les propos ouvertement racistes de Nadine Morano sont indignes d'une responsable politique. Vous devez les retirer et présenter vos excuses, sous peine de poursuites", a menacé le patron des députés de La République en marche, Gilles Le Gendre, vendredi soir.

Un message auquel l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a répondu, toujours sur Twitter. "Il ne faut rien dire parce qu'elle est noire, c'est ça ?" a-t-elle fait mine de s'interroger, demandant pour sa part à Sibeth Ndiaye des excuses "à présenter aux Français".

C’est le seul argument que vous avez à la bouche racisme comme toujours ! Chut... Il ne faut rien dire parce qu’elle noire, c’est ça ? Et supporter ses inepties répétées ! Elle représente la France et pas sa seule petite personne ! Alors un peu de décence et de sérieux merci ! https://t.co/0wxXEKrmYU