"Je n'ai pas peur de l'inconfort", estime Nadine Morano

Nadine Morano était l'invitée de Dimanche en politique, ce 7 octobre sur France 3, pour répondre aux questions de Francis Letellier et Eric Hacquemand. Sur Emmanuel Macron et le gouvernement, elle n'a pas mâché ses mots et a esquissé un bilan sur un an : "Sept ministres sont partis, les Français n'ont plus confiance et même certains à l'intérieur du gouvernement et dans ses proches n'ont pas confiance en lui : c'est une défiance à tous les niveaux". Nadine Morano n'a pas manqué de juger ce "Nouveau Monde" encore pire que celui qui existait avant, en terme de pratiques politiques. Sur cette rentrée difficile, elle n'a pas épargné le gouvernement.

En route vers les Européennes ?

Eurodéputée depuis 2014 et implantée aujourd'hui dans l'Est, Nadine Morano était aussi attendue sur ce sujet : peut-elle conduire la liste des Républicains aux élections Européennes ? "Je n'ai pas peur de l'inconfort", répond-elle sans détour sur ce projet qu’elle admet "motivant" tout en rappelant ses succès passés, lors du même scrutin électoral : "J’ai fait le meilleur score de France métropolitaine". Chez Les Républicains, le temps viendra de choisir une tête de liste. L'heure est à l'élaboration du projet.