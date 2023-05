Ukraine : après l'Assemblée nationale, le Sénat qualifie l'Holodomor, cette famine des années 1930, de génocide

La proposition de résolution, votée mercredi en présence de l'ambassadeur d'Ukraine Vadym Omelchenko, a été adoptée par 327 voix contre 16.

Le Sénat a appelé, mercredi 17 mai, le gouvernement à reconnaître comme un génocide l'Holodomor, cette famine provoquée au début des années 1930 en Ukraine par les autorités soviétiques, à l'origine de la mort de plusieurs millions de personnes.

>> Comment la mémoire de l'Holodomor, cette famine provoquée par Staline, a façonné l'identité ukrainienne

En présence de l'ambassadeur d'Ukraine Vadym Omelchenko, installé en tribune d'honneur, une proposition de résolution portée par Joëlle Garriaud-Maylam (LR) a été adoptée par 327 voix contre 16, seul le groupe CRCE à majorité communiste ayant voté contre. Elle "invite le gouvernement français à reconnaître officiellement la famine, la déportation et l'extermination méthodiquement organisées par les autorités soviétiques, à l'encontre de millions d'Ukrainiens en 1932 et 1933, comme un génocide", et à "condamner publiquement le génocide commis par les autorités soviétiques contre la population rurale ukrainienne en 1932 et 1933".

Le 28 mars, l'Assemblée nationale avait reconnu comme génocide l'Holodomor et appelé le gouvernement à en faire de même pour répondre à la forte attente de Kiev au sujet de ce souvenir douloureux, ravivé par l'invasion russe du pays.

Pour Joëlle Garriaud-Maylam, par ailleurs présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Otan, les événements actuels en Ukraine semblent "démontrer le parallélisme entre l'Holodomor et un objectif poutinien d'une négation de l'identité ukrainienne".