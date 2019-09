Ségolène Royal critique les "concours de zizis" entre Donald Trump et Jair Bolsonaro

Dans "Le Parisien", l'ancienne ministre de l'Ecologie est revenue notamment revenue sur les propos de Jair Bolsonaro sur Brigitte Macron, "d'une vulgarité innommable" selon elle.

Après une semaine marquée par les altercations entre Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron, Ségolène Royal dit son indignation dans Le Parisien, dimanche 1er septembre, concernant les attaques du président brésilien contre Brigitte Macron. Le 25 août Jair Bolsonaro avait réagi à un post qui se moquait du physique de l'épouse du président français – apparaissant sur une photo désavantageuse – en le comparant à celui de Michelle Bolsonaro, rayonnante le jour de l'investiture de son mari.

Pour l'ancienne ministre de l'Ecologie, ces attaques, d'une "vulgarité innommable" sont symptomatiques "des violences faites aux femmes en général". Ségolène Royal fait le parallèle entre machisme et menaces contre l'environnement. "Je constate en tout cas que les deux actuels leaders politiques qui insultent de manière la plus odieuse les femmes, Donald Trump et Jair Bolsonaro, sont aussi ceux qui s'en prennent le plus à la nature et qui prennent les décisions les plus catastrophiques pour la planète en niant le dérèglement climatique", décrit-elle.

Ségolène Royal égratigne particulièrement les deux chefs d'Etat en les renvoyant dos à dos. "On en a assez de ces pulsions de testostérone et de - excusez l'expression - ces concours infantiles de zizis" s'agace l'ancienne candidate à la présidentielle en 2007.