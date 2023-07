Santé : "On risque d'avoir une accélération de la politique de destruction de l'hôpital public", avec la nomination d'Aurélien Rousseau, selon le porte-parole des urgentistes de France

Pour Chirstophe Prudhomme, la nomination d'Aurélien Rousseau au poste de ministre de la Santé va empirer la situation dans les hôpitaux.

"On risque d'avoir une accélération de la politique de destruction de l'hôpital public", avec la nomination annoncée d'Aurélien Rousseau au ministère de la Santé, indique ce jeudi sur franceinfo, Christophe Prudhomme urgentiste et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF). "Nous sommes très inquiets de la nomination d'Aurélien Rousseau qui lors de son passage à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a rien fait pour développer le secteur public".

franceinfo : Quelle est votre réaction à l'arrivée annoncée d'Aurélien Rousseau au ministère de la Santé ?

Christophe Prudhomme : Il fait partie des ultralibéraux, il n'est plus du tout à gauche. On a bien vu que quand il a été directeur de l'ARS d'Ile-de-France, il a largement favorisé la fermeture de lits, les restructurations qui aboutissent au fait qu'en plein été nous ne savons quoi faire des malades parce qu'il y a énormément de lits de fermés. Il a favorisé le développement du secteur privé, les consultations sans rendez-vous du secteur privé avec le scandale du Cosem.

Pour vous rien ne va changer ?

Je pense que ça va être pire parce qu'à la différence de François Braun qui était de la société civile, un médecin, Aurélien Rousseau est un vrai politique très proche d'Emmanuel Macron. On risque d'avoir une accélération de la politique de destruction de l'hôpital public.

Quels sont les dossiers prioritaires d'Aurélien Rousseau ?

Le dossier prioritaire d'Aurélien Rousseau, ce serait de faire en sorte d'appliquer la Constitution pour le système de santé, c'est que tout citoyen puisse avoir un médecin traitant, et que tout citoyen soit à trente minutes d'un hôpital dont le service d'urgence est ouvert. Le système de santé est en train de s'effondrer et face au gouvernement que l'on a aujourd'hui, la santé doit être un service public dans le cadre de l'aménagement du territoire avec un financement à 100% de la Sécurité sociale. Nous sommes très inquiets de la nomination d'Aurélien Rousseau qui lors de son passage à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a rien fait pour développer le secteur public. On change les têtes mais on ne change pas de politique.