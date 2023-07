Remaniement : pourquoi parle-t-on de "maroquin ministériel" ?

Alors que le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne se fait attendre, et que les pronostics vont bon train sur l'identité des élus et des déçus, la question des "maroquins" ministériels se pose. D'où vient ce mot?

L'Élysée et Matignon continuent leurs tractations. Le remaniement tant annoncé doit être annoncé le 20 juillet dans la journée, une fois que les arbitrages auront été faits entre le président de la République, partisan d'"ajustements", et sa Première ministre, qui souhaitait une revue d'effectif plus large.

EDITO. Remaniement : après six ans à réagir, Emmanuel Macron veut surtout gagner du temps

Face à l'incertitude d'une partie de l'équipe gouvernementale, le chef de l'État appelle "au calme" et à "l'esprit collectif". Comme dans tout remaniement, certains ministres vont rester à leur poste, prendre du galon, d'autres vont quitter leurs fonctions. Les portefeuilles ministériels vont bouger, avec des ministres qui pourraient voir leurs prérogatives élargies, ou réduites. On parle aussi de "maroquins ministériels" pour désigner ces portefeuilles.

Un terme qui vient de la maroquinerie

Au sens propre, le dictionnaire Larousse définit le maroquin comme une "peausserie de chèvre, de tannage végétal, utilisée principalement en maroquinerie et pour la reliure". Le mot est dérivé du mot Maroc puisque, précise le dictionnaire, le maroquin a dans un premier temps été importé de ce pays, à partir du XVIe siècle.

C'est un "cuir de bouc ou de chèvre tanné" dont on peut faire un "portefeuille, une serviette", précise l'Académie française. Le site spécialisé "Tout en cuir" assure qu'il était "autrefois considéré comme le cuir le plus précieux".

Par extension, ce terme, pris au sens figuré, appartient au registre plutôt familier et est synonyme de "portefeuille ministériel". On peut dire par exemple d'un membre du gouvernement, d'un député, etc. qu'il "obtient un maroquin aux Affaires étrangères". Le maroquin étant un cuir de qualité, on comprend alors que le bien est précieux et que tous les dossiers importants sont placés à l'intérieur de ce "portefeuille", ou plutôt dans ce cas précis, d'un porte-documents.