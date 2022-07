Remaniement : "Intransigeants et "vigilants", les habitants de Clichy-sous-Bois jugent la nomination de leur ancien maire, Olivier Klein, nouveau ministre de la Ville

Cet ancien membre du Parti socialiste est notamment connu pour avoir mené le plan de rénovation urbaine de cette commune de Seine-Saint-Denis, l'une des plus pauvres de France. Censé incarner les quartiers populaires après le remaniement, il est attendu au tournant par les associations et la gauche locale.

Dans ce bar-tabac PMU, à quelques minutes du quartier du Chêne Pointu de Clichy-sous-bois où a grandi Olivier Klein, la nomination du maire au poste de ministre délégué à la Ville et au logement n'impressionne pas Hamid : "En fait, nous, on le calcule pas trop. On est vraiment des gens de la ville, on a vraiment grandi-là". Cet habitant n'est pas mécontent que l'élu de 55 ans soit appelé à d'autres fonctions. "Regardez la ville...", lance-t-il. Et quand on évoque la transformation de la cité, Hamid répond que "ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est le maire d'avant, Claude Dilain, qui avait déjà engagé les choses déjà". Selon lui, Olivier Klein "en profite".

"À voir ce qu'il va faire pour Clichy"

Sous la mandature de cet enfant du pays qui présidait aussi l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) depuis 2017, Clichy-sous-bois, l'une des villes les plus pauvres de France, a pourtant bénéficié du plus gros plan d'aménagement jamais conçu en France : 621 millions d’euros qui ont notamment permis l'arrivée du tramway en 2019, d'une piscine, d'un conservatoire, de logements neufs. Un bon bilan, reconnaît Élise, une autre habitante : "Tout allait bien. À voir ce qu'il va faire derrière pour la ville de Clichy." Elle attend du nouveau ministre qu'il n'oublie pas ses administrés.

Immense émotion au moment où le Président de la République @EmmanuelMacron, et la Première Ministre @ElisabethBorne, me nomment Ministre délégué à la Ville et au Logement aux côtés de @ChristopheBechu. Cet honneur rejaillit sur tous les enfants de nos quartiers populaires ! — Olivier Klein (@OlivierKlein93) July 4, 2022

D'abord membre du Parti communiste, ce professeur d'histoire-géo a rejoint le PS en 2006. Après une quinzaine d'années dans le camp socialiste, Olivier Klein s'est rapproché puis a soutenu Emmanuel Macron. Dans le milieu associatif, Mohamed Mechmache le fondateur de l'association ACLEFEU (Association collectif liberté égalité fraternité ensemble unis) se félicite de cette nomination et espère que le maire aura les leviers pour pouvoir travailler : "Sur les questions de justice sociale et de politique de la ville, du logement, j'espère qu'il sera entouré dans son cabinet de gens qui sont issus aussi de ces quartiers, qui ont un savoir faire, qui ont les codes aussi."

"Nous serons vigilants, à tout simplement interpeller notre ministre Olivier Klein, pour lui rappeler aussi que ce qu'il menait en tant que maire, il faut qu'il le mène en tant que ministre. Et pour tous les quartiers de France, il y a urgence." Mohamed Mechmache (ACLEFEU) à franceinfo

"Le plus difficile reste à faire", conclut Mohamed Mechmache. Certains attendent le ministre au tournant. Certains socialistes car en 2020 le parti lui avait retiré son investiture à l'occasion des élections municipales en raison de la présence d'un député LREM sur sa liste. "En espérant que tu n'oublies pas d'où tu viens", a tweeté après sa nomination Mathieu Monot, premier secrétaire fédéral du PS en Seine-Saint-Denis.

Cher @OlivierKlein93, tu sais pouvoir compter sur notre intransigeance… en espérant que tu n’oublies pas d’où tu viens ! ⏺ — Mathieu Monot (@mat_monot) July 4, 2022

"Je pourrais vous dire avec le sourire : jusqu'à présent, le gouvernement utilisait Clichy-sous-Bois pour réaliser des safaris urbains, vivre le frisson de la banlieue sans ne rien proposer pour le lendemain, ironise Mathieu Monot. Espérons qu'avec le maire de Clichy-sous-Bois, ils arrêtent le tourisme et passe enfin aux travaux pratiques." "Nous serons intransigeants", termine-t-il.