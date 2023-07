Remaniement : Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi matin en ouverture du Conseil des ministres

Le conseil des ministres de la nouvelle équipe est prévu à l'Elysée vendredi à 11h. Le chef de l'Etat doit aussi préciser le cap donné à son nouveau gouvernement

Les "ajustements" sont enfin connus. L'Élysée a officialisé jeudi en fin d'après-midi le remaniement en actant l'entrée de huit nouveaux membres d'un gouvernement comptant 41 ministres au total.

Parmi les nouveaux entrants figurent Aurélien Rousseau à la Santé, Aurore Bergé aux Solidarités, Thomas Cazenave aux Comptes publics ou encore le maire de Dunkerque Patrice Vergriete au Logement. Trois autres membres du gouvernement changent de poste : Gabriel Attal à l'Éducation, Sarah El Haïry à la Biodiversité, et Bérangère Couillard à l'Égalité femmes-hommes.

Le cap donné à son nouveau gouvernement

Selon une information que franceinfo a appris auprès de l'Élysée, Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi, vers 11h, en ouverture du Conseil des ministres sur le remaniement. Le chef de l'Etat doit aussi préciser le cap donné à son nouveau gouvernement.

Cette prise de parole - attendue - se fera juste après plusieurs cérémonies de passation de pouvoir. Celle entre Gabriel Attal et Thomas Cazenave aura ainsi lieu ce vendredi à 9h30 au ministère de l'Économie et des Finances, à Paris, en présence de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a appris franceinfo jeudi soir via un communiqué.

La passation de pouvoir entre l'actuel ministre de la Santé, François Braun, et son successeur Aurélien Rousseau, aura quant à elle lieu ce vendredi à 9h15 selon les informations de franceinfo.

D'autres passations de pouvoir interviendront avant le Conseil des ministres de la nouvelle équipe, qui est prévu à l'Elysée vendredi à 11h. Celle entre Jean-François Carenco et Philippe Vigier aura lieu au ministère des Outre-mer, à 8h30. La passation de pouvoir entre Olivier Klein, Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriete se tiendra au ministère de la Ville et du Logement à 10 heures. Même horaire pour la passation de pouvoir entre Bérangère Couillard et Sarah El Haïry, qui prendra place au secrétariat d'Etat à la Biodiversité.